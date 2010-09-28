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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Жилина
Спартак - Жилина: обзор матча 28 сентября 2010
Спартак
28.09.2010, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Жилина
34'
Ари
61'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Жилина
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Шешуков
Замена
К. Майдана
️️️️
Д. Комбаров
Замена
С. Ангелович
️️️️
Т. Майтан
Замена
️️️️
Веллитон
Замена
А. Владавич
️️️️
Э. Рилке
Травма
Веллитон
ГОЛ! 2:0!
Ари
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
М. Сиссей
️️️️
М. Печалка
ГОЛ! 1:0!
Ари
Пас отдал
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
12
Алекс
(К)
АП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Жилина
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Патрик Мраз
ЛЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
15
Йозеф Пьячек
ЦЗ
33
Любомир Гулдан
ПЗ
10
Томаш Майтан
ЛП
37
Серхио Виттор
ЦП
3
Марио Печалка
ЦП
31
Роберт Йеж
(К)
АП
9
Эмил Рилке
ПП
9
Томаш Оравец
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
Жилина
30
Мартин Крнач
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
2
Станислав Ангелович
ПЗ
44
Адмир Владавич
ЦП
39
Иван Лиетава
ЦФ
18
Момоду Сиссей
ЦФ
29
Мартин Выскочил
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Дикань
34
Макеев
2
Пареха
17
Сухи
18
Паршивлюк
7
Шешуков
23
Комбаров
46
МакГиди
12
Алекс
11
Веллитон
39
Ари
4-4-1-1
39
Дубравка
33
Гулдан
6
Шурек
15
Пьячек
6
Мраз
9
Рилке
37
Виттор
3
Печалка
10
Майтан
31
Йеж
9
Оравец
23
Комбаров
8
Майдана
8
Майдана
23
Комбаров
7
Шешуков
34
Сабитов
34
Сабитов
7
Шешуков
9
Рилке
44
Владавич
44
Владавич
9
Рилке
10
Майтан
2
Ангелович
2
Ангелович
10
Майтан
3
Печалка
18
Сиссей
18
Сиссей
3
Печалка
Остались в запасе
Спартак
Жилина
31
Александр Беленов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
39
Иван Лиетава
ЦФ
30
Мартин Крнач
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
29
Мартин Выскочил
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Джано
АП
Остались в запасе
39
Иван Лиетава
ЦФ
30
Мартин Крнач
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
29
Мартин Выскочил
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Жилина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Помощники судьи:
Хенрик Андрен
Магнус Шеблом (оба - Швеция)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая); "НТВ+ Спорт-Плюс" 19:45 (прямая)
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