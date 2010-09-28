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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Осер - Реал
Осер - Реал: обзор матча 28 сентября 2010
Осер
28.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 1
Завершен
Реал
82'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Реал
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
К. Шафни
Замена
М. Диарра
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
А. Траоре
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
С. Хедира
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Ланжиль
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Диарра
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
М. Озил
️️️️
К. Бензема
Замена
И. Йелень
️️️️
Р. Конту
Желтая карточка
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
7
Стивен Ланжиль
ЛП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Рой Конту
ПП
14
Деннис Олиеч
ЦФ
25
Камел Шафни
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
АП
9
Гонсало Игуаин
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Реал
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-4-2
16
Сорен
15
Дудка
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
7
Ланжиль
25
Педретти
88
Ндинга
18
Конту
25
Шафни
14
Олиеч
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
28
Хедира
19
Диарра
9
Игуаин
3
Алонсо
9
Бензема
7
Роналду
7
Ланжиль
20
Траоре
20
Траоре
7
Ланжиль
25
Шафни
20
Кверсия
20
Кверсия
25
Шафни
18
Конту
27
Йелень
27
Йелень
18
Конту
9
Игуаин
9
Диарра
9
Диарра
9
Игуаин
9
Бензема
10
Озил
10
Озил
9
Бензема
19
Диарра
11
Ди Мария
11
Ди Мария
19
Диарра
Остались в запасе
Осер
Реал
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Жан Фернандес
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Осер - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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