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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Портсмут
Миллуолл - Портсмут: обзор матча 19 октября 2010
Миллуолл
19.10.2010, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 1
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Миллуолл - Портсмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
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3 : 0
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
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Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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