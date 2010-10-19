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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Милан
Реал - Милан: обзор матча 19 октября 2010
Реал
19.10.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 0
Завершен
Милан
13'
К. Роналду
14'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Милан
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Э. Гранеро
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Л. Диарра
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
А. Ди Мария
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Пато
Желтая карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
Д. Бонера
Замена
Робиньо
️️️️
Роналдиньо
Замена
К. Боатенг
️️️️
Д. Гаттузо
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
К. Роналду
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Пато
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
3
Пепе
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-3-2-1
32
Амелия
19
Дзамбротта
23
Бонера
13
Неста
7
Антонини
10
Зеедорф
8
Гаттузо
21
Пирло
12
Пато
49
Роналдиньо
11
Ибрагимович
10
Озил
19
Диарра
19
Диарра
10
Озил
11
Ди Мария
23
Гранеро
23
Гранеро
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
8
Гаттузо
27
Боатенг
27
Боатенг
8
Гаттузо
12
Пато
9
Индзаги
9
Индзаги
12
Пато
49
Роналдиньо
70
Робиньо
70
Робиньо
49
Роналдиньо
Остались в запасе
Реал
Милан
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
30
Флавио Рома
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Реал - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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