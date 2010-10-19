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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Жилина
Марсель - Жилина: обзор матча 19 октября 2010
Марсель
19.10.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Жилина
49'
С. Диавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Жилина
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
Э. Сиссе
️️️️
А. Жиньяк
Замена
А. Владавич
️️️️
С. Зошак
Желтая карточка
Л. Гулдан
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
Т. Оравец
️️️️
Т. Майтан
Замена
Л. Реми
️️️️
Брандао
Замена
Э. Рилке
️️️️
Р. Гергел
Желтая карточка
А. Айю
Желтая карточка
Т. Тайво
ГОЛ! 1:0!
С. Диавара
Пас отдал
Л. Гонсалес
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
27
Лучо Гонсалес
ПП
11
Брандао
ЛФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Жилина
39
Мартин Дубравка
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
15
Йозеф Пьячек
ЦЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
2
Станислав Ангелович
ПЗ
42
Роман Гергел
ЛП
33
Любомир Гулдан
ОП
27
Стефан Зошак
ЦП
31
Роберт Йеж
(К)
ПП
10
Томаш Майтан
ЦФ
18
Момоду Сиссей
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Жилина
30
Мартин Крнач
ВР
6
Патрик Мраз
ЛЗ
44
Адмир Владавич
ЦП
37
Серхио Виттор
ЦП
9
Эмил Рилке
ПП
29
Мартин Выскочил
ЦФ
9
Томаш Оравец
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
3
Аспиликуэта
25
Мбиа
27
Гонсалес
24
Айю
28
Вальбуэна
11
Брандао
10
Жиньяк
4-1-3-2
39
Дубравка
2
Ангелович
15
Пьячек
6
Шурек
7
Лейтнер
33
Гулдан
31
Йеж
27
Зошак
42
Гергел
18
Сиссей
10
Майтан
10
Жиньяк
22
Сиссе
22
Сиссе
10
Жиньяк
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
11
Брандао
14
Реми
14
Реми
11
Брандао
27
Зошак
44
Владавич
44
Владавич
27
Зошак
42
Гергел
9
Рилке
9
Рилке
42
Гергел
10
Майтан
9
Оравец
9
Оравец
10
Майтан
Остались в запасе
Марсель
Жилина
16
Элинтон Андраде
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
30
Мартин Крнач
ВР
6
Патрик Мраз
ЛЗ
37
Серхио Виттор
ЦП
29
Мартин Выскочил
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
30
Мартин Крнач
ВР
6
Патрик Мраз
ЛЗ
37
Серхио Виттор
ЦП
29
Мартин Выскочил
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Марсель - Жилина
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Помощники судьи:
Гьорги Ринг
Жолт Спишьяк
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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