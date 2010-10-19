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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Базель
Рома - Базель: обзор матча 19 октября 2010
Рома
19.10.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 3 тур
1 : 3
Завершен
Базель
21'
М. Боррьелло
12'
А. Фрай
43'
С. Инкум
90+3'
Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Базель
+3
ГОЛ! 1:3!
Кабрал
Замена
Ф. Альмерарес
️️️️
А. Фрай
Замена
Кабрал
️️️️
М. Штреллер
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
С. Перротта
Желтая карточка
С. Чипперфилд
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
В. Штокер
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Й. Риисе
Желтая карточка
М. Кассетти
Желтая карточка
С. Инкум
ГОЛ! 1:2!
С. Инкум
Пас отдал
Д. Шакири
ГОЛ! 1:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
Ф. Тотти
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Фрай
Пас отдал
М. Штреллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Базель
17
Франко Коcтанцо
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рома
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
4-4-2
18
Лобонц
6
Риисе
5
Мексес
8
Бурдиссо
27
Кассетти
4
Бриги
20
Перротта
7
Писарро
11
Таддеи
22
Боррьелло
10
Тотти
4-3-1-2
17
Коcтанцо
22
Инкум
28
Ферати
19
Абрахам
4
Сафари
8
Хуггель
14
Штокер
37
Япи
10
Шакири
13
Фрай
9
Штреллер
6
Риисе
7
Кастеллини
7
Кастеллини
6
Риисе
20
Перротта
10
Баптиста
10
Баптиста
20
Перротта
13
Фрай
90
Альмерарес
90
Альмерарес
13
Фрай
9
Штреллер
88
Кабрал
88
Кабрал
9
Штреллер
14
Штокер
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
14
Штокер
Остались в запасе
Рома
Базель
32
Дони
ВР
4
Жуан
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Янн Зоммер
ВР
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
7
Фуайо Тембо
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Жуан
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
7
Фуайо Тембо
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Рома - Базель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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