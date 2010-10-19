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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Челси
Спартак - Челси: обзор матча 19 октября 2010
Спартак
19.10.2010, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, группа F, 3 тур
0 : 2
Завершен
Челси
24'
Ю. Жирков
43'
Н. Анелька
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Челси
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Э. Коул
Замена
Джано
️️️️
Ари
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Д. МакИкран
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 0:2!
Н. Анелька
Пас отдал
М. Эссьен
ГОЛ! 0:1!
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
13
Флоран Малуда
ЛФ
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Коннор Клиффорд
ЦП
29
Якоб Меллис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
4-1-2-1-2
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
2
Пареха
18
Паршивлюк
7
Шешуков
23
Комбаров
80
Ибсон
46
МакГиди
11
Веллитон
39
Ари
4-3-3
1
Чех
19
Феррейра
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
12
Оби Микел
18
Жирков
8
Калу
39
Анелька
13
Малуда
39
Ари
7
Джано
7
Джано
39
Ари
13
Малуда
5
Какута
5
Какута
13
Малуда
3
Коул
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
3
Коул
8
Калу
16
МакИкран
16
МакИкран
8
Калу
Остались в запасе
Спартак
Челси
30
Сергей Песьяков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
16
Коннор Клиффорд
ЦП
29
Якоб Меллис
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
16
Коннор Клиффорд
ЦП
29
Якоб Меллис
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Спартак - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо Фернандес
Хесус Кальво Гуадамуро (оба - Испания)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая) "НТВ" 20:15 (прямая)
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