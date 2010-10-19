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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Шахтер
Арсенал - Шахтер: обзор матча 19 октября 2010
Арсенал
19.10.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 3 тур
5 : 1
Завершен
Шахтер
18'
А. Сонг
41'
С. Насри
60'
С. Фабрегас (П)
65'
Д. Уилшир
69'
М. Шамах
81'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Шахтер
ГОЛ! 5:1!
Эдуардо
Пас отдал
Жадсон
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Шамах
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 5:0!
М. Шамах
Пас отдал
С. Насри
Замена
Жадсон
️️️️
А. Гай
ГОЛ! 4:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
Т. Росицки
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Замена
Н. Денилсон
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Фабрегас
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 2:0!
С. Насри
Пас отдал
А. Сонг
ГОЛ! 1:0!
А. Сонг
Пас отдал
Й. Джуру
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
10
Томаш Росицки
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Фабиански
3
Клиши
5
Скиллачи
5
Джуру
27
Эбуэ
8
Сонг
14
Насри
10
Уилшир
10
Росицки
4
Фабрегас
27
Шамах
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
15
Рац
19
Гай
22
Мхитарян
3
Хюбшман
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
4
Фабрегас
15
Денилсон
15
Денилсон
4
Фабрегас
14
Насри
28
Аршавин
28
Аршавин
14
Насри
27
Шамах
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Шамах
19
Гай
10
Жадсон
10
Жадсон
19
Гай
10
Виллиан
11
Коста
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
Остались в запасе
Арсенал
Шахтер
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Абу Диаби
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Абу Диаби
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Арсенал - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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