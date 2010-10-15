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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 15 октября 2010
Кельн
15.10.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
82'
Л. Подольски
20'
Я. Блащиковски
90+1'
Н. Шахин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия Д
+2
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
+1
ГОЛ! 1:2!
Н. Шахин
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
Н. Шахин
Желтая карточка
Л. Подольски
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
М. Новакович
️️️️
Пети
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Л. Барриос
Замена
А. Чихи
️️️️
М. Яяло
Замена
М. Гетце
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
Пети
20'
ГОЛ! 0:1!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Л. Барриос
Желтая карточка
М. Хуммельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Адам Матушик
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кельн
24
Даниэль Швабке
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-5-2
22
Варводич
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
28
Эре
18
Яяло
17
Клеменс
13
Ланиг
8
Пети
10
Подольски
8
Матушик
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
26
Пищек
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Кагава
10
Барриос
18
Яяло
34
Чихи
34
Чихи
18
Яяло
8
Пети
18
Новакович
18
Новакович
8
Пети
10
Кагава
27
Гетце
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Барриос
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
24
Танер Ялчин
ЦП
24
Даниэль Швабке
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
24
Даниэль Швабке
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
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