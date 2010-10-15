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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Амкар (мол)
Зенит (мол) - Амкар (мол): обзор матча 15 октября 2010
Зенит (мол)
15.10.2010, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
3 : 0
Завершен
Амкар (мол)
43'
С. Костин
56'
С. Матяш
84'
С. Матяш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Амкар (мол)
Замена
А. Васильев
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
М. Батов
️️️️
Е. Башкиров
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
С. Матяш
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Матяш
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
А. Субботин
️️️️
И. Михалев
Замена
А. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Желтая карточка
Е. Башкиров
Желтая карточка
М. Смирнов
Замена
Б. Идову
️️️️
К. Морыганов
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Ионов
Замена
В. Сиротов
️️️️
М. Канунников
Желтая карточка
А. Ионов
ГОЛ! 2:0!
С. Матяш
Желтая карточка
К. Морыганов
Замена
А. Васильев
️️️️
Н. Пилиев
Замена
Д. Ершов
️️️️
С. Синельников
Замена
А. Романенко
️️️️
И. Кнежевич
ГОЛ! 1:0!
С. Костин
Желтая карточка
Е. Смородин
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Гадзаов
Желтая карточка
Н. Пилиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
35
Артур Гадзаов
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
22
Антон Романенко
ЦП
93
Евгений Смородин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
17
Артем Васильев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
98
Петров
44
Башкиров
13
Гиголаев
34
Бочаров
11
Ионов
10
Матяш
99
Канунников
10
Сушкин
4-1-3-1-1
44
Синельников
2
Морозов
2
Морыганов
25
Смирнов
4
Морыганов
5
Рябокобыленко
35
Гадзаов
10
Кнежевич
5
Пилиев
18
Бурмистров
39
Михалев
99
Канунников
37
Сиротов
37
Сиротов
99
Канунников
34
Бочаров
77
Петров
77
Петров
34
Бочаров
10
Матяш
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
10
Матяш
13
Гиголаев
4
Васильев
4
Васильев
13
Гиголаев
11
Ионов
33
Мурихин
33
Мурихин
11
Ионов
44
Башкиров
17
Батов
17
Батов
44
Башкиров
10
Кнежевич
22
Романенко
22
Романенко
10
Кнежевич
35
Гадзаов
93
Смородин
93
Смородин
35
Гадзаов
44
Синельников
35
Ершов
35
Ершов
44
Синельников
2
Морыганов
30
Идову
30
Идову
2
Морыганов
18
Бурмистров
7
Тюкалов
7
Тюкалов
18
Бурмистров
5
Пилиев
17
Васильев
17
Васильев
5
Пилиев
39
Михалев
9
Субботин
9
Субботин
39
Михалев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Амкар (мол)
81
Александр Глинских
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Зенит (мол) - Амкар (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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