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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ростов (мол)
Рубин (мол) - Ростов (мол): обзор матча 15 октября 2010
Рубин (мол)
15.10.2010, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
3 : 1
Завершен
Ростов (мол)
30'
И. Портнягин
41'
П. Умарбаев
74'
В. Оразсахедов
77'
И. Губанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ростов (мол)
Замена
И. Хохба
️️️️
Х. Байрамян
Желтая карточка
М. Бадяутдинов
Желтая карточка
И. Губанов
Желтая карточка
В. Оразсахедов
Замена
А. Сугак
️️️️
М. Гурбанов
ГОЛ! 3:1!
И. Губанов
Замена
М. Бадяутдинов
️️️️
М. Ситдиков
ГОЛ! 3:0!
В. Оразсахедов
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Хагба
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Тумасян
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Умарбаев
Замена
В. Чернов
️️️️
И. Джалилов
ГОЛ! 2:0!
П. Умарбаев
Замена
А. Куклев
️️️️
И. Бикчантаев
Желтая карточка
И. Бикчантаев
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
55
Александр Тумасян
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Рубин (мол)
25
Илья Чебану
ВР
31
Михаил Бадяутдинов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
28
Владимир Чернов
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
50
Ираклий Хохба
ЦП
40
Игорь Пономарев
ЦП
9
Давид Ткебучава
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
4-1-3-2
1
Нестеренко
19
Устинов
7
Дойати
2
Кулеша
3
Джалилов
91
Самигуллин
10
Джалилов
23
Махмутов
39
Умарбаев
97
Портнягин
11
Бикчантаев
3-2-2-1-1
16
Забуга
2
Лещиков
37
Хагба
6
Шустиков
66
Губанов
5
Мироник
21
Тумасян
55
Тумасян
19
Байрамян
70
Гурбанов
39
Умарбаев
25
Ситдиков
25
Ситдиков
39
Умарбаев
3
Джалилов
28
Чернов
28
Чернов
3
Джалилов
11
Бикчантаев
55
Куклев
55
Куклев
11
Бикчантаев
Ситдиков
31
Бадяутдинов
31
Бадяутдинов
Ситдиков
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
55
Тумасян
7
Сердюк
7
Сердюк
55
Тумасян
37
Хагба
42
Кабанов
42
Кабанов
37
Хагба
70
Гурбанов
8
Сугак
8
Сугак
70
Гурбанов
19
Байрамян
50
Хохба
50
Хохба
19
Байрамян
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ростов (мол)
25
Илья Чебану
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
40
Игорь Пономарев
ЦП
9
Давид Ткебучава
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
40
Игорь Пономарев
ЦП
9
Давид Ткебучава
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Рубин (мол) - Ростов (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Помощники судьи:
Станислав Васильев
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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