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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Раменское
Томь (мол) - Раменское: обзор матча 15 октября 2010
Томь (мол)
15.10.2010, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 1
Завершен
Раменское
85'
Е. Кокшаров
52'
Д. Зинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Раменское
Замена
А. Власкин
️️️️
А. Семячкин
Замена
М. Губжев
️️️️
Е. Дегтярев
ГОЛ! 1:1!
Е. Кокшаров
Желтая карточка
И. Туев
Замена
К. Савичев
️️️️
К. Кулешов
Замена
А. Коротя
️️️️
В. Гапонов
Желтая карточка
В. Гапонов
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
А. Брагин
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
О. Сокулов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Е. Чернов
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
Н. Лапин
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
А. Сазонов
Желтая карточка
А. Брагин
ГОЛ! 0:1!
Д. Зинович
Желтая карточка
Д. Воронов
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Романов
Замена
Д. Никитинский
️️️️
Ж. Оганесян
Желтая карточка
Ш. Курбанов
Желтая карточка
А. Сазонов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Раменское
35
Александр Романов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
22
Жора Оганесян
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
70
Артем Коротя
ЦФ
Раменское
78
Александр Макаров
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
3-2-3-2
1
Комиссаров
28
Дмитриевский
92
Кочергин
4
Воронов
23
Чернов
42
Туев
89
Махмудов
65
Сокулов
20
Протасов
10
Сазонов
8
Гапонов
3-1-5-1
35
Романов
27
Молодцов
3
Плопа
33
Курбанов
9
Лапин
22
Оганесян
21
Анисимов
28
Семячкин
80
Брагин
38
Зинович
9
Кулешов
65
Сокулов
90
Пшеничников
90
Пшеничников
65
Сокулов
8
Гапонов
70
Коротя
70
Коротя
8
Гапонов
23
Чернов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
23
Чернов
10
Сазонов
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
10
Сазонов
28
Семячкин
18
Власкин
18
Власкин
28
Семячкин
Дегтярев
25
Губжев
25
Губжев
Дегтярев
9
Кулешов
4
Савичев
4
Савичев
9
Кулешов
80
Брагин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
80
Брагин
9
Лапин
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
9
Лапин
35
Романов
78
Макаров
78
Макаров
35
Романов
22
Оганесян
7
Никитинский
7
Никитинский
22
Оганесян
Остались в запасе
Томь (мол)
Раменское
29
Никита Коновалов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
1
Федор Бурдыкин
ВР
Остались в запасе
29
Никита Коновалов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
1
Федор Бурдыкин
ВР
Остались в запасе
Статистика матча Томь (мол) - Раменское
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Раменское
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2017.05.21 11:59
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2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
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