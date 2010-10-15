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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 15 октября 2010
Металлург
15.10.2010, пятница, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
9'
Д. Чигринский
19'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
Замена
В. Иванко
️️️️
А. Годин
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
Соарес
️️️️
В. Димитров
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Клейтон
Замена
Л. Адриано
️️️️
М. Морено
Замена
️️️️
Жадсон
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
ГОЛ! 0:1!
Д. Чигринский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
11
Алексей Годин
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
38
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Жадсон
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
9
Артак Дашян
АП
77
Антон Савин
ПВ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Непогодов
4
Прийма
8
Аделейе
4
Воловик
9
Шина
28
Мариу Сержиу
11
Годин
10
Лазич
18
Димитров
38
Клейтон
22
Танаса
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
19
Чигринский
44
Ракицкий
13
Шевчук
3
Хюбшман
19
Гай
11
Тейшейра
10
Жадсон
10
Виллиан
9
Морено
38
Клейтон
6
Морозюк
6
Морозюк
38
Клейтон
18
Димитров
17
Соарес
17
Соарес
18
Димитров
11
Годин
19
Иванко
19
Иванко
11
Годин
3
Хюбшман
22
Мхитарян
22
Мхитарян
3
Хюбшман
9
Морено
4
Адриано
4
Адриано
9
Морено
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
77
Антон Савин
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Николай Костов
10
Артем Тетенко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
77
Антон Савин
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Металлург
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