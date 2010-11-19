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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Зенит (мол)
Рубин (мол) - Зенит (мол): обзор матча 19 ноября 2010
Рубин (мол)
19.11.2010, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
21'
А. Антонюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Зенит (мол)
Замена
С. Иоломанов
️️️️
П. Умарбаев
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
Н. Бочаров
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
В. Чернов
️️️️
А. Куклев
Замена
Р. Махмутов
️️️️
А. Гаппаров
Замена
В. Сиротов
️️️️
М. Батов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Антонюк
Замена
А. Васильев
️️️️
С. Мурихин
Замена
П. Шувалов
️️️️
А. Панфилов
Замена
А. Гаппаров
️️️️
М. Ситдиков
Замена
А. Джалилов
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
И. Чебану
ГОЛ! 1:0!
А. Антонюк
12'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
25
Илья Чебану
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
12
Валерио Бранди
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
60
Павел Шувалов
ЦФ
4-5-1
25
Чебану
3
Джалилов
66
Жестоков
2
Кулеша
19
Устинов
91
Самигуллин
55
Куклев
32
Баляйкин
16
Антонюк
12
Бранди
25
Ситдиков
3-1-4-2
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
4
Кверквелия
44
Башкиров
33
Мурихин
34
Бочаров
17
Батов
13
Гиголаев
10
Матяш
93
Панфилов
32
Баляйкин
10
Джалилов
10
Джалилов
32
Баляйкин
25
Ситдиков
15
Гаппаров
15
Гаппаров
25
Ситдиков
16
Антонюк
39
Умарбаев
39
Умарбаев
16
Антонюк
Гаппаров
23
Махмутов
23
Махмутов
Гаппаров
55
Куклев
28
Чернов
28
Чернов
55
Куклев
Умарбаев
53
Иоломанов
53
Иоломанов
Умарбаев
25
Чебану
1
Нестеренко
1
Нестеренко
25
Чебану
93
Панфилов
60
Шувалов
60
Шувалов
93
Панфилов
17
Батов
37
Сиротов
37
Сиротов
17
Батов
33
Мурихин
4
Васильев
4
Васильев
33
Мурихин
34
Бочаров
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
34
Бочаров
Остались в запасе
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
81
Александр Глинских
ВР
23
Алексей Каюков
ЦП
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
23
Алексей Каюков
ЦП
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Рубин (мол) - Зенит (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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