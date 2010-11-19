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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Ростов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 19 ноября 2010
Ростов (мол)
19.11.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
42'
А. Кабанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Замена
Н. Васильев
️️️️
С. Тумасян
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
А. Мамонов
Замена
И. Губанов
️️️️
А. Кабанов
Замена
А. Васюков
️️️️
М. Барсов
Замена
И. Миронов
️️️️
Р. Быков
Замена
С. Джиоев
️️️️
Г. Нуров
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Сердюк
Желтая карточка
А. Кабанов
Желтая карточка
М. Барсов
Желтая карточка
Д. Лезгинцев
Замена
Д. Лезгинцев
️️️️
С. Гатагов
ГОЛ! 1:0!
А. Кабанов
Желтая карточка
А. Мамонов
Желтая карточка
В. Мироник
17'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ростов (мол)
1
Антон Амельченко
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
55
Александр Тумасян
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
15
Александр Васюков
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
27
Илья Миронов
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
3-2-1-1-2
16
Забуга
2
Лещиков
37
Хагба
6
Шустиков
5
Мироник
48
Митькин
21
Тумасян
19
Байрамян
42
Кабанов
7
Сердюк
4-2-3-1
55
Криворучко
82
Мамонов
5
Миланович
6
Беляев
77
Гатагов
33
Гаракоев
88
Быков
94
Нуров
11
Чочиев
7
Полоз
14
Барсов
21
Тумасян
96
Васильев
96
Васильев
21
Тумасян
42
Кабанов
66
Губанов
66
Губанов
42
Кабанов
7
Сердюк
70
Гурбанов
70
Гурбанов
7
Сердюк
14
Барсов
15
Васюков
15
Васюков
14
Барсов
88
Быков
27
Миронов
27
Миронов
88
Быков
94
Нуров
18
Джиоев
18
Джиоев
94
Нуров
82
Мамонов
45
Кухарчук
45
Кухарчук
82
Мамонов
77
Гатагов
4
Лезгинцев
4
Лезгинцев
77
Гатагов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
50
Ираклий Хохба
ЦП
55
Александр Тумасян
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
50
Ираклий Хохба
ЦП
55
Александр Тумасян
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
Остались в запасе
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Ростов (мол) - Локомотив (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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