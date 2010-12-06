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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Палермо
Наполи - Палермо: обзор матча 06 декабря 2010
Наполи
06.12.2010, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
90+4'
К. Маджо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Палермо
ГОЛ! 1:0!
К. Маджо
Пас отдал
Э. Кавани
+4
+3
Замена
М. Пинилья
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
М. Кассани
Желтая карточка
С. Ароника
Замена
Л. Витале
️️️️
А. Доссена
Замена
Х. Йебда
️️️️
М. Пациенца
Замена
Н. Думитру
️️️️
Э. Лавесси
Замена
М. Маккароне
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Д. Грава
Желтая карточка
Д. Гоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
6
Маттиа Кассани
(К)
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
2
Грава
3
Доссена
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Муньос
83
Бово
30
Гоян
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
6
Кассани
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Микколи
72
Иличич
3
Доссена
3
Витале
3
Витале
3
Доссена
24
Пациенца
8
Йебда
8
Йебда
24
Пациенца
22
Лавесси
12
Думитру
12
Думитру
22
Лавесси
10
Микколи
7
Маккароне
7
Маккароне
10
Микколи
72
Иличич
51
Пинилья
51
Пинилья
72
Иличич
Остались в запасе
Наполи
Палермо
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Наполи - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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