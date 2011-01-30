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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 30 января 2011
Атлетико
30.01.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
45+1'
Г. Токеро
64'
Г. Токеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Муньяин
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Г. Токеро
Замена
Хуанфран
️️️️
Ф. Луис
ГОЛ! 0:2!
Г. Токеро
Пас отдал
А. Ираола
Замена
П. Орбаис
️️️️
К. Гурпеги
Замена
А. Домингес
️️️️
Элиас
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Токеро
Пас отдал
А. Ираола
Желтая карточка
П. Ассунсао
Пенальти не реализован!
Ф. Льоренте
Красная карточка
Л. Переа
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
7
Элиас
ЛП
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
4-4-2
43
Де Хеа
16
Луис
2
Годин
21
Переа
30
Уйфалуши
7
Элиас
5
Тиагу
12
Ассунсао
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
12
Сан Хосе
3
Койкили
88
Мартинес
27
Лопес
18
Гурпеги
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
7
Элиас
18
Домингес
18
Домингес
7
Элиас
16
Луис
20
Хуанфран
20
Хуанфран
16
Луис
10
Форлан
19
Коста
19
Коста
10
Форлан
18
Гурпеги
6
Орбаис
6
Орбаис
18
Гурпеги
23
Токеро
8
Итурраспе
8
Итурраспе
23
Токеро
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Сусаета
10
Муньяин
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
6
Коке
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
6
Коке
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетико - Атлетик
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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