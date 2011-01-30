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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Монпелье
Нанси - Монпелье: обзор матча 30 января 2011
Нанси
30.01.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 2
Завершен
Монпелье
2'
Ю. Хаджи
7'
С. Камара
58'
Г. Бокали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Монпелье
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Ж. Дернес
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
Р. Пито
️️️️
М. Эстрада
Замена
А. Кювилье
️️️️
Ж. Бризон
Замена
С. Диаките
️️️️
Б. Гаванон
ГОЛ! 1:2!
Г. Бокали
Пас отдал
О. Жиру
Желтая карточка
М. Эстрада
ГОЛ! 1:1!
С. Камара
Пас отдал
К. Аит-Фана
ГОЛ! 1:0!
Ю. Хаджи
Пас отдал
Ж. Сами
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Нанси
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
4-4-2
16
Грегорини
21
Айдара
3
Сами
4
Лотье
20
Кретьен Бассер
25
Фере
24
Гаванон
27
Бризон
21
Н'Гуэмо
15
Хаджи
21
Бакар
4-3-3
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
6
Марво
20
Бельханда
13
Эстрада
19
Женешам
18
Аит-Фана
19
Камара
9
Жиру
27
Бризон
22
Кювилье
22
Кювилье
27
Бризон
24
Гаванон
32
Диаките
32
Диаките
24
Гаванон
18
Аит-Фана
20
Дернес
20
Дернес
18
Аит-Фана
20
Бельханда
8
Мартен
8
Мартен
20
Бельханда
13
Эстрада
14
Пито
14
Пито
13
Эстрада
Остались в запасе
Нанси
Монпелье
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нанси - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Марсель Пико
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