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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Палермо
Интер - Палермо: обзор матча 30 января 2011
Интер
30.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Палермо
57'
Д. Паццини
74'
Д. Паццини
77'
С. Это'О (П)
5'
Ф. Микколи
35'
А. Ночерино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Палермо
Желтая карточка
Х. Харджа
Замена
Ж. Оби
️️️️
Э. Камбьяссо
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Это'О
Желтая карточка
С. Это'О
Желтая карточка
Э. Муньос
ГОЛ! 2:2!
Д. Паццини
Пас отдал
Майкон
Пенальти не реализован!
Х. Пасторе
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
П. Касами
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:2!
Д. Паццини
Пас отдал
Х. Харджа
Желтая карточка
С. Сиригу
Замена
Д. Паццини
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Х. Харджа
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 0:2!
А. Ночерино
Пас отдал
М. Кассани
Желтая карточка
А. Бачинович
ГОЛ! 0:1!
Ф. Микколи
Пас отдал
М. Кассани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЛВ
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
4-1-2-1-2
20
Сезар
18
Сантон
13
Раноккия
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
8
Мотта
11
Коутиньо
9
Это'О
22
Милито
4-3-2-1
46
Сиригу
6
Кассани
6
Муньос
83
Бово
42
Бальдзаретти
25
Бачинович
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
72
Иличич
10
Микколи
18
Сантон
13
Харджа
13
Харджа
18
Сантон
91
Камбьяссо
10
Оби
10
Оби
91
Камбьяссо
11
Коутиньо
11
Паццини
11
Паццини
11
Коутиньо
10
Микколи
23
Касами
23
Касами
10
Микколи
Остались в запасе
Интер
Палермо
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Интер - Палермо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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