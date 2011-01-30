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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 30 января 2011
Наполи
30.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
4 : 0
Завершен
Сампдория
17'
Э. Кавани
45'
Э. Кавани (П)
48'
М. Гамшик
57'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
Желтая карточка
Р. Циглер
Замена
С. Крибари
️️️️
П. Каннаваро
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
К. Лукарелли
️️️️
Э. Кавани
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 4:0!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ф. Македа
Желтая карточка
Э. Лавесси
Замена
Д. Дессена
️️️️
Л. Дзаури
ГОЛ! 3:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Э. Лавесси
Желтая карточка
П. Аккарди
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кавани
Желтая карточка
М. Вольта
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
Х. Йебда
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Э. Лавесси
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
27
Сантакроче
3
Доссена
17
Гамшик
5
Гаргано
8
Йебда
18
Суньига
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-2
23
Курчи
6
Дзаури
14
Вольта
20
Аккарди
3
Циглер
70
Маннини
17
Паломбо
12
Тиссоне
8
Губерти
7
Маккароне
9
Македа
28
Каннаваро
25
Крибари
25
Крибари
28
Каннаваро
17
Гамшик
7
Соса
7
Соса
17
Гамшик
10
Кавани
99
Лукарелли
99
Лукарелли
10
Кавани
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
6
Дзаури
27
Дессена
27
Дессена
6
Дзаури
9
Македа
14
Биабиани
14
Биабиани
9
Македа
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Наполи - Сампдория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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