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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 30 января 2011
Монако
30.01.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
Т. Мангани
️️️️
Н. Менди
Замена
М. Маазу
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
Ж. Госсо
️️️️
Г. Лякомб
Замена
Б. Шейру
️️️️
Э. Сиссе
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Ж. Айю
Желтая карточка
В. Муратори
Травма
Г. Лякомб
Желтая карточка
Э. Сиссе
17'
Желтая карточка
Ж. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
(К)
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
9
Махамаду Диарра
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
25
Лукман Аруна
ПВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Александер Н'Думбу
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
4-3-2-1
16
Руффье
26
Муратори
28
Пюйгренье
12
Адриано
21
Боннар
9
Диарра
6
Менди
6
Кутадье
27
Лякомб
25
Аруна
30
Пак Чу-Юн
4-2-1-3
30
Манданда
16
Фанни
25
Мбиа
20
Диавара
5
Хайнце
27
Гонсалес
22
Сиссе
24
Айю
14
Реми
10
Айю
10
Жиньяк
27
Лякомб
19
Госсо
19
Госсо
27
Лякомб
6
Менди
6
Мангани
6
Мангани
6
Менди
30
Пак Чу-Юн
22
Маазу
22
Маазу
30
Пак Чу-Юн
10
Айю
77
Каборе
77
Каборе
10
Айю
22
Сиссе
8
Шейру
8
Шейру
22
Сиссе
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
Остались в запасе
Монако
Марсель
4
Крис Малонга
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
8
Александер Н'Думбу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
4
Крис Малонга
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Остались в запасе
8
Александер Н'Думбу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Монако - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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