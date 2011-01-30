Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 30 января 2011
Айнтрахт
30.01.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
84'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
Замена
Т. Маркс
️️️️
И. Де Камарго
Желтая карточка
И. Де Камарго
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
М. Франц
Замена
И. Аманатидис
️️️️
Г. Цавеллас
ГОЛ! 0:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
К. Матмур
Замена
Т. Гекас
️️️️
М. Фенин
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Замена
К. Матмур
️️️️
М. Ханке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
30
Кайо
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Карим Матмур
ЦФ
4-5-1
1
Николов
33
Цавеллас
23
Русс
5
Франц
2
Юнг
18
Кёлер
14
Майер
30
Кайо
27
Швеглер
2
Окс
20
Фенин
3-3-1-3
33
Хаймерот
6
Нордтвейт
4
Данте
39
Штранцль
28
Левелс
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Ройс
9
Де Камарго
0
Идриссу
9
Ханке
5
Франц
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
5
Франц
20
Фенин
33
Гекас
33
Гекас
20
Фенин
33
Цавеллас
18
Аманатидис
18
Аманатидис
33
Цавеллас
9
Де Камарго
14
Маркс
14
Маркс
9
Де Камарго
9
Ханке
10
Матмур
10
Матмур
9
Ханке
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
7
Патрик Херрманн
ПВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Боруссия М
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+