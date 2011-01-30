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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Хаддерсфилд Таун
Арсенал - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 30 января 2011
Арсенал
30.01.2011, воскресенье, 15:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
19'
Н. Бендтнер
86'
С. Фабрегас (П)
67'
А. Ли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Хаддерсфилд Таун
+4
Желтая карточка
Д. Хант
Желтая карточка
С. Фабрегас
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Фабрегас
Желтая карточка
Д. МакКомбе
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Диаби
Желтая карточка
С. Эрфилд
ГОЛ! 1:1!
А. Ли
Пас отдал
Э. Пилкингтон
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Т. Кларк
Замена
А. Сонг
️️️️
М. Шамах
Красная карточка
С. Скиллачи
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Насри
Травма
С. Насри
Желтая карточка
К. Гиббс
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
М. Шамах
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
14
Самир Насри
(К)
АП
32
Никлас Бендтнер
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Хаддерсфилд Таун
13
Иан Беннетт
ВР
18
Гари Робертс
ЛЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
5
Питер Кларк
(К)
ЦЗ
4
Джейми МакКомбе
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ПЗ
21
Ли Пелтье
ЛП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
20
Кевин Килбейн
ЦП
19
Алан Ли
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
25
Ник Колган
ВР
3
Гэри Нейсмит
ЦЗ
6
Энтони Кэй
ЦЗ
34
Айден Чиппендэйл
ЦП
8
Крис Аткинсон
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Ли Новак
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Альмуния
3
Гиббс
6
Косиельни
5
Скиллачи
27
Эбуэ
15
Денилсон
5
Диаби
28
Аршавин
14
Насри
32
Бендтнер
27
Шамах
3-2-3-1
13
Беннетт
5
Кларк
5
Кларк
4
МакКомбе
13
Пилкингтон
18
Робертс
4
Гудьонссон
20
Килбейн
21
Пелтье
19
Ли
27
Шамах
8
Сонг
8
Сонг
27
Шамах
5
Диаби
4
Фабрегас
4
Фабрегас
5
Диаби
14
Насри
10
Росицки
10
Росицки
14
Насри
5
Кларк
37
Эрфилд
37
Эрфилд
5
Кларк
Остались в запасе
Арсенал
Хаддерсфилд Таун
13
Войцех Щесны
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Ник Колган
ВР
3
Гэри Нейсмит
ЦЗ
6
Энтони Кэй
ЦЗ
34
Айден Чиппендэйл
ЦП
8
Крис Аткинсон
ЦП
11
Ли Новак
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
25
Ник Колган
ВР
3
Гэри Нейсмит
ЦЗ
6
Энтони Кэй
ЦЗ
34
Айден Чиппендэйл
ЦП
8
Крис Аткинсон
ЦП
11
Ли Новак
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Арсенал - Хаддерсфилд Таун
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
- : -
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
57000 из 60355 зрителей (94%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 14:55 (прямая)
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