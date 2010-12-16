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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Металлист
ПСВ - Металлист: обзор матча 16 декабря 2010
ПСВ
16.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
0 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Металлист
Замена
Б. Джуджак
️️️️
И. Афеллай
+1
Замена
В. Лысенко
️️️️
Эдмар
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Н. Амрабат
Замена
А. Воробей
️️️️
В. Бордиян
Желтая карточка
К. Вильягра
Замена
Я. Вукович
️️️️
Э. Питерс
0'
Желтая карточка
К. Хавьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
1
Кассио
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
28
Абель Тамата
ПЗ
15
Дрис Вуйтенс
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
(К)
ПП
17
Джермейн Ленс
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
(К)
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
37
Виталий Бордиян
ПП
10
Клейтон Хавьер
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
4-3-1-2
1
Кассио
33
Питерс
6
Марсело
3
Родригес
28
Тамата
15
Вуйтенс
17
Баккал
17
Афеллай
17
Ленс
39
Амрабат
33
Берг
4-1-2-2
1
Старцев
3
Вильягра
26
Обрадович
18
Гуйе
19
Пшеничных
5
Шелаев
37
Бордиян
8
Эдмар
11
Тайсон
10
Хавьер
33
Питерс
26
Вукович
26
Вукович
33
Питерс
17
Афеллай
10
Джуджак
10
Джуджак
17
Афеллай
39
Амрабат
11
Тойвонен
11
Тойвонен
39
Амрабат
8
Эдмар
7
Лысенко
7
Лысенко
8
Эдмар
37
Бордиян
9
Воробей
9
Воробей
37
Бордиян
Остались в запасе
ПСВ
Металлист
15
Андреас Исакссон
ВР
10
Стефан Нейланд
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
11
Сергей Барилко
ЦП
75
Артур Денчук
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Сани Кайта
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
15
Андреас Исакссон
ВР
10
Стефан Нейланд
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
75
Артур Денчук
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Сани Кайта
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча ПСВ - Металлист
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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