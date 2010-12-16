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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Левски - Спортинг
Левски - Спортинг: обзор матча 16 декабря 2010
Левски
16.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
45'
Д. Младенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Левски - Спортинг
Желтая карточка
В. Гаджев
+3
Замена
Л. Балтанов
️️️️
В. Гаджев
+3
Замена
А. Киров
️️️️
Д. Младенов
Желтая карточка
К. Салейру
Замена
М. Огнянов
️️️️
Д. Тасевски
Замена
С. Соареш
️️️️
Н. Коэльо
Замена
К. Салейру
️️️️
Х. Вальдес
Замена
Д. Саломау
️️️️
А. Сапатер
ГОЛ! 1:0!
Д. Младенов
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
К. Штарков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Божидар Митрев
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
26
Калин Штарков
ЦЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
6
Иво Иванов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
45
Владимир Гаджев
ОП
4
Сержиньо Грин
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
17
Даниел Младенов
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
8
Манише
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
16
Янник Джало
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Левски
85
Кирил Акалски
ВР
4
Стефан Станчев
ЦЗ
7
Александар Александров
ЦП
7
Мариан Огнянов
ЦП
30
Лачезар Балтанов
ЦП
28
Александр Киров
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
Спортинг
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Диого Саломау
ПП
29
Карлос Салейру
ЦФ
3-2-3-2
1
Митрев
26
Штарков
2
Мюлдер
6
Иванов
55
Милиев
45
Гаджев
22
Жоаозиньо
22
Тасевски
4
Грин
11
Дембеле
17
Младенов
4-5-1
16
Тьягу
78
Абел
6
Торсильери
12
Коэльо
6
Эвалдо
16
Джало
8
Манише
10
Вальдес
0
Сапатер
8
Сантуш
9
Поштига
22
Тасевски
7
Огнянов
7
Огнянов
22
Тасевски
17
Младенов
28
Киров
28
Киров
17
Младенов
45
Гаджев
30
Балтанов
30
Балтанов
45
Гаджев
12
Коэльо
21
Соареш
21
Соареш
12
Коэльо
0
Сапатер
17
Саломау
17
Саломау
0
Сапатер
10
Вальдес
29
Салейру
29
Салейру
10
Вальдес
Остались в запасе
Левски
Спортинг
7
Александар Александров
ЦП
4
Стефан Станчев
ЦЗ
85
Кирил Акалски
ВР
9
Исмаил Иса
ЦФ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
7
Александар Александров
ЦП
4
Стефан Станчев
ЦЗ
85
Кирил Акалски
ВР
9
Исмаил Иса
ЦФ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Левски - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Георги Аспарухов
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