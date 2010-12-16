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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Хайдук
Андерлехт - Хайдук: обзор матча 16 декабря 2010
Андерлехт
16.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
2 : 0
Завершен
Хайдук
11'
Т. де Суттер
40'
М. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Хайдук
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Т. де Суттер
Замена
Ф. Андрияшевич
️️️️
Д. Треботич
Замена
Л. Маречек
️️️️
Ж. Лежар
Желтая карточка
Х. Вейич
Желтая карточка
И. Стринич
Замена
М. Любичич
️️️️
Г. Йозинович
Замена
М. Томасов
️️️️
С. Ибричич
ГОЛ! 2:0!
М. Суарес
Пас отдал
М. Буссуфа
ГОЛ! 1:0!
Т. де Суттер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
(К)
ЛП
16
Саша Клестан
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПП
7
Матиас Суарес
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
Хайдук
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
27
Матей Йонич
ЦЗ
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
30
Юрица Булят
ПЗ
23
Иван Стринич
ЛП
18
Динко Треботич
ЦП
11
Срджан Андрич
(К)
ЦП
9
Сенияд Ибричич
АП
11
Мирко Оремуш
ПП
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Горан Вучевич
Андерлехт
28
Мишель Кордье
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
10
Кану
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
8
Эрвин Булку
ЦЗ
11
Франко Андрияшевич
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
4-4-2
1
Прото
26
Лецяск
3
Мазух
23
Юхас
30
Жилле
11
Буссуфа
16
Клестан
8
Полак
30
Лежар
19
де Суттер
7
Суарес
4-4-1-1
25
Радошевич
30
Булят
27
Йонич
7
Вейич
3
Йозинович
11
Оремуш
18
Треботич
11
Андрич
23
Стринич
9
Ибричич
77
Вукушич
30
Лежар
23
Маречек
23
Маречек
30
Лежар
19
де Суттер
9
Лукаку
9
Лукаку
19
де Суттер
18
Треботич
11
Андрияшевич
11
Андрияшевич
18
Треботич
9
Ибричич
10
Томасов
10
Томасов
9
Ибричич
3
Йозинович
29
Любичич
29
Любичич
3
Йозинович
Остались в запасе
Андерлехт
Хайдук
28
Мишель Кордье
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
10
Кану
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
91
Ловре Калинич
ВР
8
Эрвин Булку
ЦЗ
Главный тренер
Горан Вучевич
Остались в запасе
28
Мишель Кордье
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
10
Кану
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
8
Эрвин Булку
ЦЗ
Главный тренер
Горан Вучевич
Статистика матча Андерлехт - Хайдук
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Помощники судьи:
Хенрик Андрен
Магнус Шеблом (Оба - Швеция)
Дополнительные помощники:
Маркус Стрембергсон
Магнус Альсен (Оба - Швеция)
Резервный судья:
Йохан Хамлин (Швеция)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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