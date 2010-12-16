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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Русенборг
Арис - Русенборг: обзор матча 16 декабря 2010
Арис
16.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Русенборг
45+1'
Д. Цесарец
90+2'
Р. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Русенборг
ГОЛ! 2:0!
Р. Фати
+2
Замена
Р. Фати
️️️️
Коке
Замена
К. Каснаферис
️️️️
К. Мендринос
Замена
К. Руис
️️️️
Д. Цесарец
Желтая карточка
Р. Прица
Замена
С. Иверсен
️️️️
М. Ямтфалл
ГОЛ! 1:0!
Д. Цесарец
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
9
Коке
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
16
Мичел
ЛЗ
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
24
Никос Лазаридис
ЦЗ
7
Константинос Мендринос
ЦП
55
Атанасиос Приттас
ЦП
8
Хуан Карлос Тоха
АП
8
Даниэль Цесарец
ЦФ
9
Хавито
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
Арис
1
Маркос Веллидис
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
17
Костас Каснаферис
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
2
Нето
ПП
11
Карлос Руис
ЦФ
Русенборг
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
29
Осей Овисау
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
8
Фредрик Винснес
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
4-2-1-2
9
Коке
16
Мичел
32
Вангели
24
Лазаридис
4
Кулухерис
7
Мендринос
55
Приттас
8
Тоха
9
Хавито
8
Цесарец
4-3-3
1
Эрлунд
23
Лустиг
30
Бьярсмюр
15
Демидов
3
Дорсин
6
Аннан
7
Хенриксен
5
Скьельбред
5
Мольдскред
22
Прица
10
Ямтфалл
8
Цесарец
11
Руис
11
Руис
8
Цесарец
7
Мендринос
17
Каснаферис
17
Каснаферис
7
Мендринос
9
Коке
91
Фати
91
Фати
9
Коке
10
Ямтфалл
11
Иверсен
11
Иверсен
10
Ямтфалл
Остались в запасе
Арис
Русенборг
1
Маркос Веллидис
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
2
Нето
ПП
Главный тренер
Эктор Купер
29
Осей Овисау
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
Остались в запасе
1
Маркос Веллидис
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
2
Нето
ПП
Остались в запасе
29
Осей Овисау
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Арис - Русенборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Томас Айнваллер
(Тироль)
Стадион:
Клеантис Викелидис
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