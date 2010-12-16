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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дебрецен - Сампдория
Дебрецен - Сампдория: обзор матча 16 декабря 2010
Дебрецен
16.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
48'
П. Кабат
86'
П. Кабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дебрецен - Сампдория
Замена
М. Фодор
️️️️
П. Сакай
+2
Замена
Т. Домби
️️️️
А. Боди
Замена
Ф. Ламорте
️️️️
Н. Крстичич
ГОЛ! 2:0!
П. Кабат
Желтая карточка
Ж. Россини
Замена
Д. Маннини
️️️️
А. Поли
Замена
С. Губерти
️️️️
П. Мба Обьянг
Замена
З. Кишш
️️️️
Я. Мбенгоно
ГОЛ! 1:0!
П. Кабат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
87
Иштван Верпец
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
4
Дажан Шимац
ЦЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
33
Йожеф Варга
ЦП
55
Петер Сакай
ПП
27
Адам Боди
ПП
11
Петер Кабат
ЦФ
20
Янник Мбенгоно
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
54
Даниэле Мессина
ЦЗ
52
Андреа Гриеко
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Дебрецен
31
Миндаугас Малинаускас
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
28
Золтан Наги
ПЗ
7
Тибор Домби
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
30
Золтан Кишш
ЦП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
53
Фабио Ламорте
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
56
Фабио Оливейро
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4-4-2
87
Верпец
86
Лацко
24
Миядиноски
4
Шимац
22
Бернат
77
Цвиткович
55
Сакай
33
Варга
27
Боди
20
Мбенгоно
11
Кабат
4-5-1
1
Да Кошта
52
Гриеко
14
Вольта
35
Россини
54
Мессина
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
15
Поли
23
Саммарко
78
Коман
27
Дессена
27
Боди
7
Домби
7
Домби
27
Боди
55
Сакай
21
Фодор
21
Фодор
55
Сакай
20
Мбенгоно
30
Кишш
30
Кишш
20
Мбенгоно
7
Крстичич
53
Ламорте
53
Ламорте
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
8
Губерти
8
Губерти
14
Мба Обьянг
15
Поли
70
Маннини
70
Маннини
15
Поли
Остались в запасе
Дебрецен
Сампдория
31
Миндаугас Малинаускас
ВР
28
Золтан Наги
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
56
Фабио Оливейро
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
31
Миндаугас Малинаускас
ВР
28
Золтан Наги
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
56
Фабио Оливейро
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Дебрецен - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
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1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Олаха Габора
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