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Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Манчестер Сити
Ювентус - Манчестер Сити: обзор матча 16 декабря 2010
Ювентус
16.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
43'
Н. Джианнетти
77'
Жо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Манчестер Сити
Замена
К. Чентлер
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
М. Бюхель
️️️️
Н. Джианнетти
ГОЛ! 1:1!
Жо
Пас отдал
А. Джонсон
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
Ф. Бониперти
️️️️
А. Траоре
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
А. Нимели-Чуймени
Замена
В. Камильери
️️️️
М. Красич
ГОЛ! 1:0!
Н. Джианнетти
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
53
Крис Чентлер
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
35
Скотт Кэй
ЦП
4-1-3-2
13
Маннингер
6
Легротталье
14
Кьеллини
2
Траоре
26
Грыгера
30
Мело
3
Пепе
22
Сиссоко
17
Красич
10
Джианнетти
10
Дель Пьеро
4-4-2
24
Гивен
4
Ричардс
28
Боята
17
Боатенг
3
Бридж
11
Джонсон
0
Виейра
20
Милнер
98
Райт-Филлипс
21
Жо
43
Нимели-Чуймени
2
Траоре
0
Бониперти
0
Бониперти
2
Траоре
17
Красич
39
Камильери
39
Камильери
17
Красич
10
Джианнетти
10
Бюхель
10
Бюхель
10
Джианнетти
98
Райт-Филлипс
53
Чентлер
53
Чентлер
98
Райт-Филлипс
43
Нимели-Чуймени
5
Сабалета
5
Сабалета
43
Нимели-Чуймени
Остались в запасе
Ювентус
Манчестер Сити
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
35
Скотт Кэй
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Остались в запасе
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
35
Скотт Кэй
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ювентус - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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