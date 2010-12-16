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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Зенит
АЕК - Зенит: обзор матча 16 декабря 2010
АЕК
16.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
44'
А. Бухаров
67'
А. Розина
89'
И. Денисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Зенит
ГОЛ! 0:3!
И. Денисов
Пас отдал
А. Лукович
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Бухаров
Замена
А. Ионов
️️️️
К. Зырянов
Замена
С. Хусти
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 0:2!
А. Розина
Замена
Н. Бернс
️️️️
С. Генцоглу
ГОЛ! 0:1!
А. Бухаров
Пас отдал
Р. Широков
Пенальти не реализован!
И. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча АЕК - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Помощники судьи:
Фредерик Кано
Фреджи Аршай (оба - Франция)
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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