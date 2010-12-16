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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - Оденсе
Штутгарт - Оденсе: обзор матча 16 декабря 2010
Штутгарт
16.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
5 : 1
Завершен
Оденсе
20'
Т. Гебхарт
48'
Д. Хег (АГ)
65'
К. Гентнер
70'
П. Погребняк
90+3'
Ч. Марика
72'
П. Утака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Оденсе
ГОЛ! 5:1!
Ч. Марика
Пас отдал
А. Бока
+3
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
П. Утака
Замена
О. Фельдбалле
️️️️
М. Калилу Траоре
Замена
А. Юханссон
️️️️
Х. Тофт
ГОЛ! 4:1!
П. Утака
Пас отдал
Х. Тофт
Замена
Какау
️️️️
П. Погребняк
ГОЛ! 4:0!
П. Погребняк
ГОЛ! 3:0!
К. Гентнер
Замена
М. Каморанези
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
К. Гентнер
️️️️
М. Ба
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Хег
Желтая карточка
Т. Гебхарт
ГОЛ! 1:0!
Т. Гебхарт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Оденсе
12
Эмил Оусагер
ВР
6
Томас Хельвег
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
13
Хенрик Тофт
ЦФ
7
Петер Утака
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Элсон
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
18
Какау
ЦФ
Оденсе
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
10
Андреас Юханссон
ЦП
10
Нжогу Демба-Нюрен
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
3-2-3-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
5
Нидермайер
4
Бичакчич
15
Бока
4
Дежен
13
Ба
8
Кузманович
10
Гебхарт
19
Марика
88
Погребняк
3-2-3-2
12
Оусагер
3
Хег
5
Кристенсен
2
Рууд
6
Хельвег
15
Соренсен
8
Траоре
20
Андреасен
99
Джемба-Джемба
7
Утака
13
Тофт
13
Ба
4
Гентнер
4
Гентнер
13
Ба
10
Гебхарт
45
Каморанези
45
Каморанези
10
Гебхарт
88
Погребняк
18
Какау
18
Какау
88
Погребняк
8
Траоре
25
Фельдбалле
25
Фельдбалле
8
Траоре
13
Тофт
10
Юханссон
10
Юханссон
13
Тофт
7
Утака
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
7
Утака
Остались в запасе
Штутгарт
Оденсе
22
Марк Циглер
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Элсон
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
10
Нжогу Демба-Нюрен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Элсон
ЦП
Остались в запасе
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
10
Нжогу Демба-Нюрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Штутгарт - Оденсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Стадион:
МХПАрена
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