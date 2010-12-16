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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Лех
Зальцбург - Лех: обзор матча 16 декабря 2010
Зальцбург
16.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Лех
30'
С. Стилич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Лех
Желтая карточка
С. Циоммер
Желтая карточка
Я. Вильк
Желтая карточка
Алан
Замена
Т. Бандровски
️️️️
С. Стилич
Замена
Р. Валлнер
️️️️
Х. Богоссян
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Я. Яншер
Замена
Алан
️️️️
Д. Оффенбахер
Замена
Г. Войтковяк
️️️️
И. Джурджевич
Замена
Я. Вильк
️️️️
Л. Энрикес
Желтая карточка
Г. Сарате
ГОЛ! 0:1!
С. Стилич
Пас отдал
С. Пешко
19'
Желтая карточка
Л. Энрикес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
15
Симон Циоммер
ЦП
6
Давид Мендес
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
43
Хоакин Богоссян
ЦФ
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
3
Иван Джурджевич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
22
Бартош Босацки
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Сергей Кривец
ЦП
21
Димитрие Иньяч
ЦП
14
Семир Стилич
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Зальцбург
25
Герхард Треммель
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
29
Луис Клемен Нгват-Махоп
ЦФ
7
Роман Валлнер
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
22
Гжегож Войтковяк
ПЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
6
Томаш Бандровски
ЛП
32
Матеуш Можджень
ЦП
27
Яцек Келб
ЦП
3-1-5-1
33
Вальке
13
Хинтереггер
5
Афолаби
23
Секагья
15
Шимер
15
Циоммер
6
Мендес
89
Яншер
8
Оффенбахер
33
Сарате
43
Богоссян
4-3-1-1
27
Которовски
23
Кикут
5
Арболеда
22
Босацки
31
Энрикес
10
Кривец
21
Иньяч
21
Пешко
14
Стилич
9
Руднев
89
Яншер
25
Хирлендер
25
Хирлендер
89
Яншер
43
Богоссян
7
Валлнер
7
Валлнер
43
Богоссян
8
Оффенбахер
11
Алан
11
Алан
8
Оффенбахер
3
Джурджевич
22
Войтковяк
22
Войтковяк
3
Джурджевич
31
Энрикес
16
Вильк
16
Вильк
31
Энрикес
14
Стилич
6
Бандровски
6
Бандровски
14
Стилич
Остались в запасе
Зальцбург
Лех
29
Луис Клемен Нгват-Махоп
ЦФ
25
Герхард Треммель
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
32
Матеуш Можджень
ЦП
27
Яцек Келб
ЦП
1
Ясмин Бурич
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Остались в запасе
29
Луис Клемен Нгват-Махоп
ЦФ
25
Герхард Треммель
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Остались в запасе
32
Матеуш Можджень
ЦП
27
Яцек Келб
ЦП
1
Ясмин Бурич
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Статистика матча Зальцбург - Лех
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Ред Булл Арена
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