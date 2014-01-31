Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Яцек Зелинский

    Тренер
    Имя Яцек
    Фамилия Зелинский
    Гражданство Польша
    Дата рождения 22 марта 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лех 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.01.2014 Локомотив 3 : 1 Лех
    • Читайте нас: 
    11