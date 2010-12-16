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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хетафе - Янг Бойз
Хетафе - Янг Бойз: обзор матча 16 декабря 2010
Хетафе
16.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
15'
А. Сардинеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Янг Бойз
+1
Желтая карточка
А. Неф
Желтая карточка
П. Пинтос
Желтая карточка
А. Каньяс
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
Э. Маюка
Замена
М. Шнойвли
️️️️
Д. Дежен
Замена
М. Торрес
️️️️
И. Каш
Замена
К. Шнойвли
️️️️
К. Хохштрассер
Замена
М. Раймонди
️️️️
К. Шпихер
Замена
А. Эскази
️️️️
Х. Арисменди
Желтая карточка
К. Шпихер
Замена
А. Перес
️️️️
К. Диас
Желтая карточка
И. Каш
Желтая карточка
А. Колунга
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Сардинеро
Пас отдал
Х. Анхель Альбин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
32
Адриан Каньяс
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
24
Алекс Перес
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
6
Альберто Эскази
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Янг Бойз
1
Роман Бюрки
ВР
33
Свен Циммерманн
ЦЗ
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
16
Марио Раймонди
ЛП
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
31
Дарио Дюссен
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
3-3-4
19
Устари
78
Каш
6
Диас
87
Пинтос
32
Каньяс
22
Каскеро
5
Москера
77
Сардинеро
27
Колунга
14
Арисменди
25
Альбин
3-5-1-1
1
Вельфли
16
Аффольтер
13
Неф
17
Шпихер
7
Дежен
6
Дубе
23
Суттер
16
Костанцо
19
Лулич
30
Хохштрассер
24
Маюка
14
Арисменди
6
Эскази
6
Эскази
14
Арисменди
6
Диас
24
Перес
24
Перес
6
Диас
78
Каш
23
Торрес
23
Торрес
78
Каш
17
Шпихер
16
Раймонди
16
Раймонди
17
Шпихер
30
Хохштрассер
20
Шнойвли
20
Шнойвли
30
Хохштрассер
7
Дежен
15
Шнойвли
15
Шнойвли
7
Дежен
Остались в запасе
Хетафе
Янг Бойз
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
33
Свен Циммерманн
ЦЗ
31
Дарио Дюссен
ЦП
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
1
Роман Бюрки
ВР
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
33
Свен Циммерманн
ЦЗ
31
Дарио Дюссен
ЦП
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
1
Роман Бюрки
ВР
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Хетафе - Янг Бойз
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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