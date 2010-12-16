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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Атлетико
Байер - Атлетико: обзор матча 16 декабря 2010
Байер
16.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
69'
П. Хельмес
72'
Ф. Мерида
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Атлетико
Замена
А. Видаль
️️️️
Л. Бендер
Замена
Тиагу
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Симау
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мерида
Пас отдал
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
П. Хельмес
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Г. Кастро
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Р. Аугусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Сами Хююпя
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ЛП
5
Ханно Балич
ЦП
21
Бурак Каплан
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
(К)
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
3-2-3-2
13
Гифер
21
Вида
4
Хююпя
5
Швааб
8
Бендер
8
Кастро
7
Аугусто
5
Балич
21
Каплан
14
Йоргенсен
10
Хельмес
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
18
Домингес
21
Переа
20
Валера
16
Луис
14
Гарсия
12
Ассунсао
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
8
Кастро
21
Да Коста
21
Да Коста
8
Кастро
8
Бендер
23
Видаль
23
Видаль
8
Бендер
7
Аугусто
11
Кисслинг
11
Кисслинг
7
Аугусто
4
Суарес
5
Тиагу
5
Тиагу
4
Суарес
20
Симау
8
Мерида
8
Мерида
20
Симау
10
Форлан
19
Коста
19
Коста
10
Форлан
Остались в запасе
Байер
Атлетико
33
Томаш Бобель
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Байер - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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