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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Гент
Лилль - Гент: обзор матча 16 декабря 2010
Лилль
16.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
3 : 0
Завершен
Гент
89'
М. Сов
Матч
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Протокол Лилль - Гент
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
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Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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08.11.2026
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Лилль
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Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
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Лилль
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2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Помощники судьи:
Хуан Хосе Гальего Галиндо
Луис Фернандо Марко Мартинес (оба - Испания)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:15 (прямая)
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