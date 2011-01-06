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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Чезена
Брешиа - Чезена: обзор матча 06 января 2011
Брешиа
06.01.2011, четверг, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Чезена
50'
Эдер
33'
Л. Хименес
41'
Л. Чеккарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Чезена
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Л. Хименес
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
Д. Байокко
️️️️
А. Вош
Желтая карточка
А. Вош
Желтая карточка
А. Филиппини
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Богдани
Замена
П. Саммарко
️️️️
Ф. Касерта
Замена
Н. Кордова
️️️️
А. Будель
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
Г. Берарди
ГОЛ! 1:2!
Эдер
Пас отдал
А. Филиппини
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
А. Диаманти
ГОЛ! 0:2!
Л. Чеккарелли
Желтая карточка
Д. Колуччи
ГОЛ! 0:1!
Л. Хименес
Желтая карточка
Л. Хименес
Желтая карточка
Д. Зебина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Адам Вош
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Чезена
0
Алекс Теодорани
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-2-2-2
22
Серени
11
Зебина
25
Мартинес
6
Бега
28
Берарди
5
Будель
4
Филиппини
8
Вош
23
Диаманти
23
Эдер
99
Караччиоло
3-5-2
1
Антониоли
5
фон Берген
3
Пеллегрино
6
Лауро
77
Чеккарелли
15
Джаккерини
18
Колуччи
16
Пароло
26
Касерта
84
Хименес
81
Богдани
23
Диаманти
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
23
Диаманти
5
Будель
24
Кордова
24
Кордова
5
Будель
8
Вош
17
Байокко
17
Байокко
8
Вош
26
Касерта
23
Саммарко
23
Саммарко
26
Касерта
84
Хименес
18
Скелотто
18
Скелотто
84
Хименес
81
Богдани
19
Будан
19
Будан
81
Богдани
Остались в запасе
Брешиа
Чезена
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
0
Алекс Теодорани
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
1
Микеле Аркари
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Остались в запасе
0
Алекс Теодорани
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Брешиа - Чезена
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Марио Ригамонти
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