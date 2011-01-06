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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 06 января 2011
Вильярреал
06.01.2011, четверг, 20:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Валенсия
47'
С. Касорла
49'
Д. Росси (П)
63'
М. Рубен
90+3'
Д. Росси
5'
Э. Банега
23'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Валенсия
ГОЛ! 4:2!
Д. Росси
+3
Замена
Х. Ориоль
️️️️
Х. Капдевила
Замена
М. Гаспар
️️️️
М. Рубен
Замена
М. Мусаккио
️️️️
С. Касорла
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Травма
Ж. Матье
Замена
Висенте
️️️️
А. Деальберт
ГОЛ! 3:2!
М. Рубен
Пас отдал
Д. Росси
Замена
М. Топал
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Росси
Желтая карточка
М. Станкявичус
ГОЛ! 1:2!
С. Касорла
Пас отдал
Д. Росси
Желтая карточка
В. Гуаита
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Мадуро
ГОЛ! 0:1!
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Мариус Станкявичус
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Валенсия
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
22
Иско
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
4-4-2
12
Хуан Карлос
6
Капдевила
2
Гонсало
21
Катала
6
Лопес
8
Касорла
6
Валеро
21
Бруно
8
Кани
25
Росси
15
Рубен
4-2-3-1
13
Гуаита
2
Бруно
5
Деальберт
20
Кошта
18
Станкявичус
23
Мадуро
11
Банега
17
Хоакин
64
Мата
22
Матье
9
Сольдадо
6
Капдевила
3
Ориоль
3
Ориоль
6
Капдевила
8
Касорла
37
Мусаккио
37
Мусаккио
8
Касорла
15
Рубен
2
Гаспар
2
Гаспар
15
Рубен
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
11
Банега
5
Топал
5
Топал
11
Банега
5
Деальберт
14
Висенте
14
Висенте
5
Деальберт
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
13
Диего Лопес
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
8
Софиан Фегули
ОП
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Иско
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Иско
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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