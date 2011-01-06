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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Бари
Лечче - Бари: обзор матча 06 января 2011
Лечче
06.01.2011, четверг, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Бари
78'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Бари
+3
Замена
Хайме
️️️️
Э. Ривас
Красная карточка
Г. Джиакомацци
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
В. Кутузов
Замена
К. Гроссмюллер
️️️️
Д. Донати
ГОЛ! 0:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
А. Гацци
Желтая карточка
Д. Мунари
Замена
Д. Вивес
️️️️
И. Пьятти
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Э. Чевантон
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Капуто
Желтая карточка
Н. Бельмонте
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Хайме
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
30
Луиджи Рана
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-5-1
21
Розати
15
Месба
14
Фабиано
4
Томович
2
Донати
9
Офере
11
Мунари
29
Джиакомацци
83
Оливера
10
Пьятти
23
Чевантон
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
15
Глик
5
Масиелло
24
Раджи
27
Альварес
5
Донати
14
Гацци
27
Ривас
20
Кутузов
9
Капуто
2
Донати
20
Гроссмюллер
20
Гроссмюллер
2
Донати
10
Пьятти
5
Вивес
5
Вивес
10
Пьятти
23
Чевантон
9
Корвиа
9
Корвиа
23
Чевантон
27
Ривас
9
Хайме
9
Хайме
27
Ривас
20
Кутузов
56
Пульцетти
56
Пульцетти
20
Кутузов
9
Капуто
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
9
Капуто
Остались в запасе
Лечче
Бари
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
30
Луиджи Рана
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Остались в запасе
30
Луиджи Рана
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Лечче - Бари
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Виа Дель Маре
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