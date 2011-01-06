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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Катания
Рома - Катания: обзор матча 06 января 2011
Рома
06.01.2011, четверг, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
4 : 2
Завершен
Катания
6'
М. Боррьелло
47'
М. Боррьелло
86'
М. Вучинич
90+3'
М. Вучинич
28'
М. Сильвестре
34'
М. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Катания
ГОЛ! 4:2!
М. Вучинич
Пас отдал
Ф. Тотти
+3
Замена
Д. Маскара
️️️️
С. Пеше
ГОЛ! 3:2!
М. Вучинич
Замена
М. Вучинич
️️️️
Р. Таддеи
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
П. Ледесма
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
К. Льяма
Желтая карточка
П. Альварес
ГОЛ! 2:2!
М. Боррьелло
Пас отдал
Й. Риисе
Замена
Л. Греко
️️️️
Д. Де Росси
Замена
С. Перротта
️️️️
Ф. Симплисио
+1
Желтая карточка
П. Ледесма
ГОЛ! 1:2!
М. Лопес
Пас отдал
С. Пеше
ГОЛ! 1:1!
М. Сильвестре
Пас отдал
К. Льяма
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Жереми Менез
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
(К)
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
5
Эзекель Карбони
ОП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Пабло Ледесма
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-3-1-2
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
5
Мексес
27
Кассетти
30
Симплисио
16
Де Росси
11
Таддеи
7
Менез
10
Тотти
22
Боррьелло
4-1-2-1-2
21
Андухар
22
Альварес
55
Беллуски
26
Сильвестре
33
Капуано
5
Карбони
22
Пеше
19
Льяма
17
Ледесма
10
Гомес
11
Лопес
30
Симплисио
20
Перротта
20
Перротта
30
Симплисио
16
Де Росси
19
Греко
19
Греко
16
Де Росси
11
Таддеи
9
Вучинич
9
Вучинич
11
Таддеи
19
Льяма
29
Мартиньо
29
Мартиньо
19
Льяма
17
Ледесма
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
17
Ледесма
22
Пеше
25
Маскара
25
Маскара
22
Пеше
Остались в запасе
Рома
Катания
32
Дони
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Рома - Катания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
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