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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 06 января 2011
Кальяри
06.01.2011, четверг, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Милан
87'
Р. Страссер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 0:1!
Р. Страссер
Пас отдал
А. Кассано
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
А. Матри
Замена
А. Кассано
️️️️
А. Меркель
Травма
Л. Антонини
Замена
Р. Страссер
️️️️
Д. Гаттузо
Желтая карточка
Ф. Писано
Замена
Д. Бьондини
️️️️
А. Лаццари
Травма
А. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
5
Даниэле Конти
(К)
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Александер Меркель
АП
12
Пато
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
2
Канини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
10
Лаццари
5
Конти
7
Коссу
7
Нене
21
Матри
4-3-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
23
Бонера
7
Антонини
10
Зеедорф
90
Амброзини
8
Гаттузо
21
Меркель
70
Робиньо
12
Пато
10
Лаццари
8
Бьондини
8
Бьондини
10
Лаццари
21
Матри
99
Аквафреска
99
Аквафреска
21
Матри
8
Гаттузо
3
Страссер
3
Страссер
8
Гаттузо
21
Меркель
99
Кассано
99
Кассано
21
Меркель
Остались в запасе
Кальяри
Милан
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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