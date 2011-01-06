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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 06 января 2011
Интер
06.01.2011, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
4'
Т. Мотта
36'
Э. Камбьяссо
55'
Т. Мотта
25'
М. Пациенца
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
Замена
С. Мунтари
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
Майкон
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Г. Пандев
Замена
М. Марига
️️️️
Д. Станкович
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Замена
Х. Йебда
️️️️
В. Гаргано
ГОЛ! 3:1!
Т. Мотта
Пас отдал
Г. Пандев
ГОЛ! 2:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Майкон
ГОЛ! 1:1!
М. Пациенца
Пас отдал
Э. Лавесси
Желтая карточка
Х. Дзанетти
12'
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
К. Киву
ГОЛ! 1:0!
Т. Мотта
Пас отдал
Д. Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
5
Деян Станкович
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Андреа Доссена
ЛАЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПАЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кастеллацци
26
Киву
2
Лусио
2
Кордоба
13
Майкон
91
Камбьяссо
8
Мотта
4
Дзанетти
5
Станкович
22
Милито
21
Пандев
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
3
Доссена
24
Пациенца
5
Гаргано
17
Гамшик
22
Лавесси
10
Кавани
8
Мотта
4
Мунтари
4
Мунтари
8
Мотта
5
Станкович
31
Марига
31
Марига
5
Станкович
21
Пандев
14
Биабиани
14
Биабиани
21
Пандев
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
5
Гаргано
8
Йебда
8
Йебда
5
Гаргано
24
Пациенца
7
Соса
7
Соса
24
Пациенца
Остались в запасе
Интер
Наполи
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Интер - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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