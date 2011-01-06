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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 06 января 2011
Леванте
06.01.2011, четверг, 23:55
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Реал
62'
Хиско (П)
86'
Г. Серхио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Леванте - Реал
ГОЛ! 2:0!
Г. Серхио
Желтая карточка
А. Лоис
Желтая карточка
Пепе
Замена
Х. Марко Игон
️️️️
Р. Хорда
Замена
Хуанфран
️️️️
Д. Матеос
Желтая карточка
А. Дель Орно
Желтая карточка
Хиско
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Хиско
Желтая карточка
Ф. Гаго
Замена
Кака
️️️️
К. Бензема
Замена
К. Стуани
️️️️
Р. Суарес
Замена
Мосса
️️️️
Г. Ларреа
Замена
Пепе
️️️️
Р. Карвалью
Желтая карточка
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
28
Хиско
ЛВ
33
Горка Ларреа
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
44
Давид Матеос
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
АП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
28
Мосса
ВР
7
Хиско Надаль
ЛВ
38
Адриан Лоис
ЦП
27
Хосе Марко Игон
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Реал
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
15
Дель Орно
3
Нано
5
Родас
2
Серра
33
Ларреа
16
Серхио
28
Хиско
21
Суарес
23
Вальдо
9
Хорда
4-2-3-1
1
Адан
44
Матеос
24
Гарай
6
Карвалью
5
Арбелоа
28
Хедира
5
Гаго
14
Леон
20
Каналес
23
Гранеро
9
Бензема
9
Хорда
27
Игон
27
Игон
9
Хорда
33
Ларреа
28
Мосса
28
Мосса
33
Ларреа
21
Суарес
7
Стуани
7
Стуани
21
Суарес
6
Карвалью
3
Пепе
3
Пепе
6
Карвалью
44
Матеос
24
Хуанфран
24
Хуанфран
44
Матеос
9
Бензема
10
Кака
10
Кака
9
Бензема
Остались в запасе
Леванте
Реал
38
Адриан Лоис
ЦП
1
Маноло Рейна
ВР
14
Мигель Пальярдо
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
93
Серхио Рамос
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
38
Адриан Лоис
ЦП
1
Маноло Рейна
ВР
14
Мигель Пальярдо
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Остались в запасе
93
Серхио Рамос
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Леванте - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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