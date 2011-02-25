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Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 25 февраля 2011
Вольфсбург
25.02.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
36'
Диего
45+1'
Диего
74'
Ф. Дамс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Диего
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Диего
Замена
М. Манджукич
️️️️
Д. Мбокани
Желтая карточка
И. Де Камарго
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Дамс
Желтая карточка
Я. Полак
Желтая карточка
М. Штранцль
Замена
М. Ханке
️️️️
М. Идриссу
Желтая карточка
А. Фридрих
Замена
И. Де Камарго
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 2:0!
Диего
+1
Желтая карточка
М. Ройс
Замена
Т. Маркс
️️️️
Р. Нойштедтер
ГОЛ! 1:0!
Диего
Пас отдал
С. Ритер
Пенальти не реализован!
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Саша Ритер
ЛП
8
Ян Полак
ЦП
16
Сисеро
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
10
Диего
ЦФ
Главный тренер
Пьер Литтбарски
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
18
Хуан Аранго
ПП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
3-2-3-2
1
Хитц
20
Хасебе
3
Фридрих
24
Кьер
4
Шефер
22
Пекарик
27
Ритер
8
Полак
16
Сисеро
10
Диего
70
Мбокани
3-3-1-2-1
26
Бэйлли
6
Нордтвейт
39
Штранцль
4
Данте
28
Левелс
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
0
Идриссу
10
Диего
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
10
Диего
70
Мбокани
9
Манджукич
9
Манджукич
70
Мбокани
33
Нойштедтер
14
Маркс
14
Маркс
33
Нойштедтер
7
Херрманн
9
Де Камарго
9
Де Камарго
7
Херрманн
0
Идриссу
9
Ханке
9
Ханке
0
Идриссу
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Пьер Литтбарски
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Пьер Литтбарски
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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