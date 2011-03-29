Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Литва - Испания
Литва - Испания: обзор матча 29 марта 2011
Литва
29.03.2011, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 6 тур
1 : 3
Завершен
Испания
56'
М. Станкявичус
19'
Хави
70'
Т. Кьянскас (АГ)
84'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Испания
Замена
С. Рамос
️️️️
Ж. Пике
Замена
Д. Галкевичус
️️️️
Т. Данилевичиус
ГОЛ! 1:3!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
Т. Лабукас
️️️️
Д. Шернас
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Кьянскас
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Касорла
ГОЛ! 1:1!
М. Станкявичус
Замена
Д. Сильва
️️️️
Д. Вилья
19'
ГОЛ! 0:1!
Хави
Пас отдал
Д. Вилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
0
Мариус Станкявичус
ЛЗ
0
Андрюс Скерла
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
13
Саулюс Миколюнас
ПП
0
Томас Данилевичиус
(К)
ЛФ
10
Дарвидас Шернас
ЦФ
18
Миндаугас Панка
РФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
13
Андони Ираола
ПЗ
14
Хаби Алонсо
ЛП
4
Хави Мартинес
ОП
8
Хави
(К)
ЦП
20
Санти Касорла
ПП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
0
Томас Звиргздаускас
ЦЗ
0
Томас Ражанаускас
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
0
Доминикас Галкевичус
ЦП
0
Тадас Лабукас
ЦФ
Испания
15
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
13
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-3-3
0
Карчемарскас
0
Станкявичус
0
Скерла
4
Кьянскас
0
Чеснаускис
0
Жалюкас
13
Миколюнас
0
Данилевичиус
10
Шернас
18
Панка
4-1-3-2
1
Касильяс
13
Ираола
17
Арбелоа
3
Пике
2
Альбиоль
4
Мартинес
20
Касорла
8
Хави
14
Алонсо
19
Льоренте
7
Вилья
3
Радавичюс
3
Радавичюс
0
Данилевичиус
0
Галкевичус
0
Галкевичус
0
Данилевичиус
10
Шернас
0
Лабукас
0
Лабукас
10
Шернас
3
Пике
15
Рамос
15
Рамос
3
Пике
20
Касорла
13
Мата
13
Мата
20
Касорла
7
Вилья
21
Сильва
21
Сильва
7
Вилья
Остались в запасе
Литва
Испания
0
Томас Ражанаускас
ЦП
0
Томас Звиргздаускас
ЦЗ
21
Витаутас Черняускас
ВР
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
0
Томас Ражанаускас
ЦП
0
Томас Звиргздаускас
ЦЗ
21
Витаутас Черняускас
ВР
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
Остались в запасе
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Литва - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
- : -
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:20 (прямая)
Новости команд
Все
Литва
Испания
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
09:30
Товарищеские матчи (сборные): шансы Литвы и Суринама на победу в матче
08:58
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Литвы и Суринама на победу в матче
08:58
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Литва – Андорра: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Литва – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
09:30
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Назван лучший вратарь года по версии France Football
27 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+