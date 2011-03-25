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    Раймондас Жутаутас

    Тренер
    Имя Раймондас
    Фамилия Жутаутас
    Гражданство Литва
    Дата рождения 4 сентября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Литва 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2011 Литва 2 : 0 Польша
    07.06.2011 Норвегия 1 : 0 Литва
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