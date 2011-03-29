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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Венгрия
Нидерланды - Венгрия: обзор матча 29 марта 2011
Нидерланды
29.03.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 6 тур
5 : 3
Завершен
Венгрия
13'
Р. ван Перси
61'
У. Снейдер
73'
Р. ван Нистелрой
78'
Д. Кейт
81'
Д. Кейт
46'
Г. Рудольф
50'
З. Гера
75'
З. Гера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Венгрия
Замена
П. Цвиткович
️️️️
К. Вадоч
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 5:3!
Д. Кейт
ГОЛ! 4:3!
Д. Кейт
ГОЛ! 3:3!
З. Гера
Замена
А. Токоли
️️️️
Т. Пришкин
ГОЛ! 3:2!
Р. ван Нистелрой
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Э. Питерс
ГОЛ! 2:2!
У. Снейдер
Желтая карточка
Р. Юхас
ГОЛ! 1:2!
З. Гера
Замена
В. Коман
️️️️
А. Пинтер
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Р. ван Перси
ГОЛ! 1:1!
Г. Рудольф
Желтая карточка
А. Пинтер
Желтая карточка
П. Лазар
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Венгрия
13
Мартон Фулоп
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
17
Пал Лазар
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
16
Адам Пинтер
ОП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Золтан Гера
АП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Нидерланды
0
Рон Влаар
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
21
Эльеро Элиа
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
0
Адам Комлоши
ЦЗ
0
Петер Цвиткович
ЛП
9
Владимир Коман
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
0
Аттила Токоли
ЦФ
4-2-2-2
22
Ворм
0
Питерс
3
Хейтинга
14
Матейсен
2
ван дер Вил
6
Де Йонг
0
Кейт
0
ван дер Ваарт
10
Снейдер
8
Афеллай
9
ван Перси
4-1-2-1-2
13
Фулоп
17
Лазар
23
Юхас
0
Ванчак
14
Лацко
16
Пинтер
16
Вадоч
7
Джуджак
10
Гера
0
Рудольф
9
Пришкин
0
Кейт
21
Элиа
21
Элиа
0
Кейт
0
Питерс
20
Эмануэльсон
20
Эмануэльсон
0
Питерс
9
ван Перси
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
9
ван Перси
9
Пришкин
0
Токоли
0
Токоли
9
Пришкин
16
Вадоч
0
Цвиткович
0
Цвиткович
16
Вадоч
16
Пинтер
9
Коман
9
Коман
16
Пинтер
Остались в запасе
Нидерланды
Венгрия
0
Рон Влаар
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
1
Габор Кирай
ВР
0
Адам Комлоши
ЦЗ
8
Йожеф Варга
ЦП
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
0
Рон Влаар
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
Остались в запасе
1
Габор Кирай
ВР
0
Адам Комлоши
ЦЗ
8
Йожеф Варга
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Нидерланды - Венгрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:25 (прямая)
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