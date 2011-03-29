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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Австрия
Турция - Австрия: обзор матча 29 марта 2011
Турция
29.03.2011, вторник, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
Австрия
28'
А. Туран
78'
Г. Генюл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Австрия
+2
Желтая карточка
П. Шарнер
Замена
М. Топал
️️️️
А. Туран
Пенальти не реализован!
Ш. Майерхофер
Желтая карточка
М. Топуз
ГОЛ! 2:0!
Г. Генюл
Желтая карточка
К. Фукс
Замена
С. Шентюрк
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Харник
Замена
М. Топуз
️️️️
М. Экичи
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
Я. Пехливан
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Ю. Баумгартлингер
ГОЛ! 1:0!
А. Туран
13'
Желтая карточка
Э. Погатец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
0
Сердар Кешимал
ЦЗ
2
Сервет Четин
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Австрия
21
Юрген Махо
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Пауль Шарнер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
18
Экрем Даг
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
11
Мартин Харник
ЦФ
11
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Турция
23
Синан Болат
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Гекхан Зан
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
9
Семих Шентюрк
АП
0
Мехмет Топуз
ПП
Австрия
0
Паскаль Грюнвальд
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
9
Роланд Линц
ЦП
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Юмит Коркмаз
ЦФ
4-5-1
1
Демирель
0
Кешимал
3
Балта
7
Генюл
2
Четин
8
Инан
18
Экичи
7
Шахин
10
Туран
6
Алтынтоп
17
Йылмаз
3-3-2-2
21
Махо
8
Алаба
4
Погатец
3
Драгович
16
Шарнер
14
Баумгартлингер
5
Фукс
18
Даг
6
Пехливан
11
Майерхофер
11
Харник
10
Туран
15
Топал
15
Топал
10
Туран
17
Йылмаз
9
Шентюрк
9
Шентюрк
17
Йылмаз
18
Экичи
0
Топуз
0
Топуз
18
Экичи
14
Баумгартлингер
9
Хоффер
9
Хоффер
14
Баумгартлингер
11
Харник
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Харник
6
Пехливан
11
Коркмаз
11
Коркмаз
6
Пехливан
Остались в запасе
Турция
Австрия
23
Синан Болат
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Гекхан Зан
ЦЗ
Главный тренер
Гус Хиддинк
0
Паскаль Грюнвальд
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
9
Роланд Линц
ЦП
Главный тренер
Дитмар Константини
Остались в запасе
23
Синан Болат
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Гекхан Зан
ЦЗ
Остались в запасе
0
Паскаль Грюнвальд
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
9
Роланд Линц
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Дитмар Константини
Статистика матча Турция - Австрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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