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    Дитмар Константини

    Тренер
    Имя Дитмар
    Фамилия Константини
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 30 мая 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Австрия 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2011 Нидерланды 3 : 1 Австрия
    07.06.2011 Австрия 3 : 1 Латвия
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