Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Эстония - Сербия
Эстония - Сербия: обзор матча 29 марта 2011
Эстония
29.03.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сербия
84'
К. Васильев
38'
М. Пантелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Сербия
Желтая карточка
Т. Ряхн
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Васильев
Желтая карточка
М. Бишевац
Замена
Н. Жигич
️️️️
М. Йованович
Желтая карточка
Н. Мильяш
Замена
Т. Кинк
️️️️
К. Сааг
Замена
А. Опер
️️️️
Я. Ахьюпера
Желтая карточка
А. Пурье
Желтая карточка
К. Васильев
ГОЛ! 0:1!
М. Пантелич
Замена
А. Пурье
️️️️
С. Пури
Желтая карточка
Р. Пииройа
16'
14'
Замена
В. Тривунович
️️️️
М. Нинкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
0
Ненад Мильяш
ЦП
0
Милош Нинкович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Эстония
0
Андрес Опер
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Сербия
0
Веселько Тривунович
ЦП
15
Никола Жигич
ЦФ
3-2-3-2
1
Парейко
4
Пииройа
17
Яагер
15
Клаван
5
Круглов
3
Ряхн
6
Дмитриев
7
Пури
14
Васильев
18
Ахьюпера
7
Сааг
4-1-3-1-1
23
Бркич
6
Иванович
0
Видич
4
Бишевац
4
Коларов
4
Петрович
0
Мильяш
0
Нинкович
0
Йованович
7
Тошич
0
Пантелич
18
Ахьюпера
0
Опер
0
Опер
18
Ахьюпера
7
Пури
9
Пурье
9
Пурье
7
Пури
7
Сааг
9
Кинк
9
Кинк
7
Сааг
0
Нинкович
0
Тривунович
0
Тривунович
0
Нинкович
0
Йованович
15
Жигич
15
Жигич
0
Йованович
Остались в запасе
Эстония
Сербия
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Владимир Петрович
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Владимир Петрович
Статистика матча Эстония - Сербия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Новости команд
Все
Эстония
Сербия
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Эстония – Исландия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Эстония – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Нидерланды – Сербия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Эстония – Исландия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Эстония – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Эстония – Люксембург: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Болгария – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
29 сентября
Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Нидерланды – Сербия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Только одна сборная проиграла 3 из 3 матчей в Лиге наций
2 октября
1
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
1 октября
1
Германия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+